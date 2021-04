Saarbrücken

265 neue Corona-Infektionen im Saarland

Die Zahl der Corona-Infektionen im Saarland ist binnen 24 Stunden um 265 auf insgesamt 32 807 gestiegen (Stand 16.00 Uhr). Wie das Sozialministerium am Mittwochabend mitteilte, sind aktuell sind 1779 Menschen aktiv infiziert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, stieg um drei Todesfälle auf 946. Derzeit werden den Angaben zufolge 167 Patienten stationär behandelt – davon 54 intensivmedizinisch. Die Inzidenz, also die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, liegt bei 85,2.