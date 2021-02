Mainz

265 Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden um 265 auf 102 253 gestiegen. Das hat das Gesundheitsministerium am Sonntag mitgeteilt (Stand 11.10 Uhr). Demnach stieg die landesweite Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, auf 49,7 – nach 48,3 am Tag zuvor. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 3 auf 3095. Aktuell sind 5787 Menschen im Land mit Sars-CoV-2 infiziert.