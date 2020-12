Archivierter Artikel vom 07.05.2020, 19:20 Uhr

2620 bestätigte Corona-Fälle im Saarland: Ein weiterer Toter

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen hat sich im Saarland um zehn auf insgesamt 2620 erhöht. Das erklärte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Saarbrücken (Stand 18.00 Uhr). Die Zahl der gemeldeten Todesfälle erhöhte sich – wie am Vortag – um einen auf 144. Von den bestätigten Sars-CoV-2-Fällen seit dem ersten Auftreten des Corona-Erregers im Land gelten mittlerweile 2206 Personen als geheilt, am Vortag waren es 2152 gewesen. Die Zahl der stationär behandelten Corona-Patienten sank von 74 auf 66, 19 von ihnen benötigen eine intensivmedizinische Betreuung.