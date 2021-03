Mainz

262 Corona-Neuinfektionen: Inzidenzwert sinkt auf 47,9

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden um 262 auf 102 689 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag weiter mitteilte (Stand 14.10 Uhr), ging die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz im Land auf 47,9 zurück – nach 49,1 am Tag zuvor. Die höchsten Werte wurden aus den Landkreisen Germersheim (126,3) und Altenkirchen (107,1) gemeldet. Am niedrigsten ist der Wert in der Stadt Kaiserslautern und im Landkreis Bernkastel-Wittlich mit jeweils 13,1. Als 7-Tage-Inzidenz bezeichnet wird die Zahl der Corona-Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen.