Saarbrücken

260 neue Corona-Fälle: Inzidenz steigt auf 125,0

Im Saarland haben die Gesundheitsbehörden binnen eines Tages weitere 260 Corona-Fälle registriert. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Samstag mit (Stand 16.00 Uhr). Auch bei der Inzidenz, also den Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, ging es nach oben: Der Wert lag nun bei 125,0 nach 103,7 am Vortag. In den Regionen wies der Kreis Neunkirchen mit 158,4 die höchste Inzidenz auf, der Kreis St. Wendel mit 51,9 den niedrigsten. Das Saarland hat am Dienstag mit einem umstrittenen Öffnungsmodell begonnen.