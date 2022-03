Homburg

25-Jähriger durch Unbekannten mit Baseballschläger verletzt

In Homburg im Saarpfalz-Kreis soll ein 25-Jähriger von einem Unbekannten mit einem Baseballschläger verletzt worden sein. Der Mann war nach eigenen Angaben in der Nacht auf Freitag auf dem Nachhauseweg auf eine laut streitende Gruppe getroffen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Als der 25-Jährige sich in den Streit der vier Menschen eingemischt habe, habe ihn ein Schlag, mutmaßlich mit einem Baseballschläger, am Hinterkopf getroffen. Der Mann erlitt eine Platzwunde und musste ärztlich behandelt werden. Er habe den Vorfall am Tag danach auf der Leitstelle in Homburg gemeldet, teilte die Polizei weiter mit. Die Beamten suchen nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben.