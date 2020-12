Archivierter Artikel vom 30.07.2020, 17:00 Uhr

Mayen

25-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein Kraftradfahrer hat sich am Donnerstag bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 25-Jährige die Landstraße zwischen den Ortschaften Weiler und Monreal im Landkreis Mayen-Koblenz und bremste in einer leichten Rechtskurve zu stark, als er nach einem Überholmanöver wieder einscheren wollte. Dabei sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Felswand geprallt. Er sei mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. An seinem Fahrzeug sei ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro entstanden.