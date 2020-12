Saarbrücken

255 weitere Corona-Infektionen im Saarland bestätigt

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Saarland ist binnen eines Tages um 255 gestiegen. Damit liegt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle bei 14 614 (Stand: 16.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg um 3 auf 309. Im Saarland gelten aktuell 2237 Menschen als infiziert. In den Krankenhäusern werden 267 Corona-Patienten behandelt, 55 von ihnen auf Intensivstationen.