Archivierter Artikel vom 18.05.2020, 13:50 Uhr

250-Kilo-Fliegerbombe in Trier: Entschärfung am Mittwoch

Bei Bauarbeiten ist auf einem Grundstück nahe des Mattheiser Weihers in Trier am Montagmorgen eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe gefunden worden. Wie die Stadt mitteilte, handelt es sich mutmaßlich um eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Entschärfung ist nach Angaben der Stadt am Mittwochabend gegen 20 Uhr geplant. In einem Radius von 500 Metern um den Fundort der Bombe müssen demnach 2400 Bewohner bis 18 Uhr ihre Häuser verlassen. Die Straßen des Evakuierungsgebietes würden gegen 17 Uhr gesperrt, hieß es.