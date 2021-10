Koblenz

250-Kilo-Bombe in Koblenz entschärft

Die auf einem Baugrundstück in Koblenz entdeckte amerikanische Fliegerbombe ist am Mittwoch erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Stadt mit. Der Kampfmittelräumdienst habe den Sprengkörper unschädlich gemacht. In der Sicherheitszone mussten vorübergehend rund 300 Menschen ihre Wohnungen oder Arbeitsplätze verlassen. Entdeckt worden war die 250 Kilogramm schwere Bombe am Montag bei Bauarbeiten im Stadtteil Wallersheim.