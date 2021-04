Wawern

250 000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Wawern

Beim Brand eines Wohnhauses in Wawern (Kreis Trier-Saarburg) ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von etwa 250 000 Euro entstanden. Vermutlich sei das Feuer in der Garage ausgebrochen und dann auf das Gebäude übergegangen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der gesamte Dachstuhl des Zweifamilienhauses habe gebrannt. Es waren 60 Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen am frühen Samstagmorgen zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.