Saarbrücken

25 Jahre ADAC Luftrettung: Fast 35.000 Einsätze

Fast 35.000 Mal ist der Rettungshubschrauber des ADAC in Saarbrücken in den vergangenen 25 Jahren alarmiert worden. Damit seien „die fliegenden Gelben Engel“ im Schnitt rund 1400 Mal im Jahr im Einsatz gewesen, teilte die ADAC Luftrettung am Montag in München mit. An diesem Donnerstag (1. Juli) feiert die Luftrettungsstation Saarbrücken, an der Hubschrauber „Christoph 16“ stationiert ist, ihr 25-jähriges Bestehen. 1996 hatte die ADAC Luftrettung den Flugbetrieb vom Bundesgrenzschutz übernommen.