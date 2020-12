Archivierter Artikel vom 07.04.2020, 09:50 Uhr

Offenbach

25 Grad und Sonne in Rheinland-Pfalz und Saarland

Auf eine warme und sonnige Woche können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland freuen, bevor es zu Ostern etwas kühler und wechselhafter wird. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden Mittwoch und Donnerstag mit 22 bis 25 Grad und Sonnenschein die wärmsten Tage der Woche. Auch am Freitag können die 25 Grad örtlich noch erreicht werden. Ab Samstag steigt dann das Schauerrisiko bei immer noch warmen 20 bis 25 Grad. Am Ostersonntag sinken die Temperaturen bei wechselhaftem Wetter auf maximal 20 Grad. Der Ostermontag wird laut DWD mit 14 bis 18 Grad etwas kühler.