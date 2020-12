Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 08:50 Uhr

Nürburg

24-Stunden-Rennen auf Nürburgring wegen Regen unterbrochen

Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist am Samstag nach gut sieben Stunden aus Sicherheitsgründen für unbestimmte Zeit unterbrochen worden. Frühestens um 8.00 Uhr am Sonntagmorgen soll der Wettkampf fortgesetzt werden, hieß es in einer Mitteilung auf Twitter. Eine Entscheidung dahingehend gebe es nicht vor 7.00 Uhr.