Nürburg

24-Stunden-Rennen am Nürburgring nach Pause neu gestartet

Nach mehr als 14 Stunden Unterbrechung wegen schlechten Wetters ist das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring am Sonntagmittag fortgesetzt worden. Bei der 49. Auflage war der Langstrecken-Klassiker in der Eifel damit so lange gestoppt wie noch nie zuvor in seiner Geschichte. Den bisherigen Rekord hatte erst im Vorjahr eine Zwangspause von neun Stunden und 28 Minuten markiert. Diesmal waren es sogar 14 Stunden und 29 Minuten.