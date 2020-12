Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 19:50 Uhr

24-Jähriger bei angeblichem Geldwechseln verletzt

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein junger Mann ist in Saarbrücken bei einem Raub verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 24-Jährige in der Nacht zum Donnerstag aus einem Auto, in dem drei Männer saßen, angesprochen, ob er einen Geldschein wechseln könne. Als er dies bejahte und einem der Männer das Geld gab, fuhr das Auto laut Polizei los. Der 24-Jährige hielt sich noch am Wagen fest und wurde daher von einem der Männer mit einer Schusswaffe bedroht.