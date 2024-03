24-Jährige tot in Wohnung gefunden: Lebensgefährte in Haft

Frankenthal (dpa/lrs) – Eine 24 Jahre alte Frau ist in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Ihr 33 Jahre alter Lebensgefährte stehe unter Verdacht, sie umgebracht zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Der Mann wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags erließ. Anschließend wurde er in ein Gefängnis gebracht.

Am frühen Freitagmorgen hatten Zeugen den Verdächtigen mit Blutspuren beobachtet und die Polizei gerufen. Daraufhin durchsuchten die Beamten die Wohnung der 24-Jährigen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen sowie den Hintergründen der Tat dauern an, wie es am Abend hieß.

