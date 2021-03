Saarbrücken

24 Corona-Neuinfektionen im Saarland

Im Saarland sind innerhalb eines Tages 24 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um fünf auf 927, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Saarbrücken mitteilte. Bei den fünf Fällen seien zwei Fälle vom Vortag enthalten, die zunächst mitaufgenommen, dann aber wieder gestrichen worden waren.