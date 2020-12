Archivierter Artikel vom 09.07.2020, 21:10 Uhr

23-Jähriger sticht in Bad Kreuznach mit Messer auf Frau ein

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Ein Mann hat in Bad Kreuznach mehrfach mit einem Messer auf eine Frau eingestochen und sie dadurch schwer verletzt. Zuvor sei es am Donnerstag zwischen dem 23-Jährigen und der 30-Jährigen an einer Tankstelle zu einem Streit gekommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Frau habe versucht zu flüchten, sei aber von dem Mann verfolgt und angegriffen worden.