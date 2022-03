Saarbrücken

Bildungseinrichtungen

235 ukrainische Flüchtlinge an saarländischen Schulen

Im Saarland haben Schulen und Berufsschulen bisher 235 geflüchtete Mädchen und Jungen aus der Ukraine aufgenommen. Das geht aus einer Abfrage hervor, die die Kultusministerkonferenz (KMK) bis zum 25. März in den Bundesländern machte, also einen Monat nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Bundesweit wurden 20.205 Kinder und Jugendliche registriert, die an deutschen Schulen unterrichtet werden.