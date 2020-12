Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist um 23 Fälle gestiegen. 6175 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle wurden am Dienstag (Stand 10.00 Uhr) registriert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Das ist ein Zuwachs um knapp 0,4 Prozent binnen 24 Stunden. Zum Wochenbeginn war mit einem Plus von nur fünf Fällen der geringste Anstieg seit Beginn der Pandemie erreicht worden.