Saarbrücken

23 neue Corona-Infektionen im Saarland

Binnen 24 Stunden haben die Gesundheitsämter im Saarland am Montag 23 neue Corona-Infektionen (Stand 16.00 Uhr) registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, blieb mit 860 konstant. Das Gesundheitsministerium in Saarbrücken meldete für die vergangenen 7 Tage bezogen auf 100 000 Einwohner 59,4 Neuinfektionen. Damit sank der sogenannte Inzidenzwert leicht im Vergleich zum Vortag. Aktuell sind im Saarland 1078 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Von ihnen werden 166 in einem Krankenhaus behandelt, 49 auf einer Intensivstation. Bislang wurde im Saarland bei 193 Infizierten die britische und bei 45 die südafrikanische Coronavirus-Variante bestätigt.