Blieskastel

22-Jähriger rettet desorientierten Mann aus Weiher

Ein 22 Jahre alter Mann hat einen 76-Jährigen aus einem Weiher in Blieskastel (Saarpfalz-Kreis) gerettet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 76-jährige Mann am Samstagabend mit seinem motorisierten Rollstuhl in das Wasser gefahren und hatte um Hilfe gerufen. Der Mann sei nach ersten Erkenntnissen wegen einer Dehydrierung derart desorientiert gewesen, dass er den Rollstuhl in den Weiher gesteuert habe.