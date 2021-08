Konz

22-jähriger Bahn-Mitarbeiter von Zug erfasst und getötet

Ein 22 Jahre alter Bahn-Mitarbeiter ist am Bahnhof Konz-Karthaus im Landkreis Trier-Saarburg von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen. „Das war ein tragischer Unfall. Er war dort unterwegs, weil er eine Störung beheben wollte“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Trier am Montag.