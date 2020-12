Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 11:30 Uhr

22-Jähriger attackiert und bespuckt Vierjährige

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Mann hat in der Saarbrücker Innenstadt ein vierjährige Mädchen laut Polizei grundlos attackiert und bespuckt. Der 22-jährige habe bei der Festnahme zudem versucht, die Beamten zu schlagen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er sei in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden.