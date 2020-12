Archivierter Artikel vom 05.04.2020, 13:00 Uhr

Mainz

220 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz: 32 Tote

In Rheinland-Pfalz sind weitere 220 bestätigte Infektionen mit dem neuen Coronavirus hinzugekommen. Insgesamt belief sich die Zahl am Sonntag (Stand: 11.30 Uhr) auf 3847, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Sonntag mitteilte. Am Vortag waren es zum Stand 10.00 Uhr noch 3627 Fälle gewesen. Die Zahl der Todesfälle wurde gegenüber dem Vortag um eins nach unten korrigiert auf nunmehr 32. Ein am Vortag noch mitgezählter Toter sei nachträglich negativ auf das Coronavirus getestet worden, erklärte ein Ministeriumssprecher.