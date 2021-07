Saarbrücken

22 neue Corona-Fälle im Saarland: Inzidenz bei 7,1

Im Saarland sind innerhalb eines Tages 22 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Inzidenz – die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen – stieg leicht auf 7,1 nach 6,1 am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch hervorgeht (Stand 3.13 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 41 577 Corona-Infektionen registriert, 1027 Menschen starben an oder mit dem Virus. Am Mittwoch wurde kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet.