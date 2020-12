Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 18:00 Uhr

Saarbrücken

22 neue Corona-Fälle im Saarland

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist im Saarland von Dienstag auf Mittwoch um 22 Fälle auf 3244 gestiegen. Die Zahl der Toten in Verbindung mit der Erkrankung Covid-19 erhöhte in dem Bundesland um einen Sterbefall auf 176 (Stand 17.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte. Als genesen gelten im Saarland 2989 Menschen. Nach dem Stand vom Montag (14.9.) werden neun Betroffene stationär behandelt, drei von ihnen intensivmedizinisch.