Kaiserslautern

2:2 gegen Zwickau: FCK kassiert späten Ausgleich

Der 1. FC Kaiserslautern hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga den zweiten Sieg in Serie knapp verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen kam am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den FSV Zwickau nur zu einem 2:2 (0:0). Jozo Stanic erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit den späten Ausgleich für die Gäste. Die Pfälzer haben damit als Tabellen-18. nun drei Punkte Rückstand zum rettenden Ufer.