22 Experten bei Anhörung zur Corona-Politik

Mainz (dpa/lrs). Bei der auf zwei Tage angelegten Anhörung im Gesundheitsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtages zur Corona-Politik sollen insgesamt 22 Experten eingeladen werden. Vorgesehen sind demnach öffentliche Sitzungen am 19. Juni von 13.00 bis 19.00 Uhr in Präsenz sowie am 20. Juni von 8.30 bis 14.00 Uhr per Videokonferenz. Eine Auswertung der Anhörung soll dann am 12. Juli im Ausschuss erfolgen. All das habe der Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, teilte der Landtag am Mittwoch in Mainz mit.

Die Anhörung war gemeinsam von den Ampel-Fraktionen sowie den oppositionellen Fraktionen von CDU und Freien Wählern beantragt worden. Drehen soll sie sich um das Management des Landes während der Pandemie, etwa eine rückblickende Betrachtung damals getroffener Maßnahmen, wie die Kommunikationsstrategie von damals bewertet wird, wie im Rückblick die Versorgung mit Impfstoffen, Masken, Schutzausrüstung und medizinischen Geräten beurteilt und wie mit Spätfolgen der Pandemie umgegangen wird. Eingeladen werden den Angaben zufolge Fachleute aus Virologie und Epidemiologie, aus Medizin, Pflege, Psychotherapie und Pharmazie.