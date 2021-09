Boden

21-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen ist ein junger Autofahrer auf der Bundesstraße 255 ums Leben gekommen. Wir die Polizei in Monabaur mitteilte, war der 21-Jährige bei der Abfahrt Moschheim/Meudt aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten, wo er mit dem anderen Fahrzeug zusammenstieß. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt laut den Angaben leichte Verletzungen und kam vorübergehend in ein Krankenhaus. Die B255 musste für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.