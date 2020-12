Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 03:00 Uhr

21-Jähriger steht unter Mordverdacht vor Gericht

Koblenz/Ulmen (dpa/lrs) – Ein mutmaßlicher Messerstecher steht von heute an wegen Mordverdachts vor dem Landgericht Koblenz. Der 21-jährige Eritreer soll laut Anklage am 17. Oktober 2019 in einer Wohnung in Ulmen im Kreis Cochem-Zell einen 20 Jahre alten Landsmann heimtückisch mit einem Küchenmesser attackiert haben. Das schwer verletzte Opfer starb neun Tage später an den Folgen eines Stiches in den Kopf im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz.