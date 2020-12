Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 15:00 Uhr

21-Jähriger soll Mann mit Messer angegriffen haben: Prozess

Koblenz/Ulmen (dpa/lrs) – Weil er einen 20 Jahre alten Mann heimtückisch mit einem Küchenmesser attackiert haben soll, muss sich seit Donnerstag ein 21-Jähriger wegen Mordes vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Der Eritreer soll laut Anklage am 17. Oktober 2019 den Landsmann in einer Wohnung in Ulmen im Kreis Cochem-Zell angegriffen haben. Das schwer verletzte Opfer starb neun Tage später an den Folgen eines Stiches in den Kopf im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz.