Idar-Oberstein

21-Jähriger mit Messer lebensbedrohlich verletzt

Ein 21 Jahre alter Mann ist in Idar-Oberstein vermutlich bei einem Messerangriff lebensbedrohlich verletzt worden. Nach dem Vorfall am Freitag ermittelt die Polizei gegen einen 23 Jahre alten Verdächtigen, wie die Polizei in Trier am Montag mitteilte. Laut Zeugenberichten war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen, bei der der 21-Jährige schwere Verletzungen davontrug.