Ludwigshafen

21-Jähriger greift Mann an Haltestelle an: Motiv unklar

Ein 21-Jähriger soll an einer Haltestelle in Ludwigshafen einen anderen Mann am Kopf schwer verletzt haben. Am Montag habe der mutmaßliche Täter den 23-Jährigen vermutlich mit einem Messer angegriffen, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Dienstag mit. Das Opfer befindet sich den Angaben zufolge nicht in Lebensgefahr. Das Motiv der Tat sei bislang unklar. Der 21-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.