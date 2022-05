Gau-Algesheim

Mainz-Bingen

21-jähriger Fußgänger stirbt bei Unfall nahe Gau-Algesheim

Ein 21-jähriger Fußgänger ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall auf einer Kreisstraße nahe Gau-Algesheim (Landkreis Mainz-Bingen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein ebenfalls 21 Jahre alter Autofahrer nach bisherigem Ermittlungsstand mit dem jungen Mann kollidiert, der in gleicher Richtung auf der Fahrbahn einer Kreisstraße lief. Nach dem Zusammenstoß hätten die insgesamt vier Insassen des Autos sowie eine unbeteiligte Zeugin den Unfallort in der Dunkelheit abgesucht. Der Fahrer des Unfallwagens habe zunächst den Zusammenstoß mit einem Reh vermutet.