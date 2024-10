Ein Spaziergänger entdeckt am Wochenende die Leiche einer jungen Frau. Nun muss der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt weiter.

Rettungskräfte bei der Bergung der Leiche an einem Abhang. (zu dpa: «21-Jährige getötet - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft») Foto: HOSSER/DPA

Idar-Oberstein/Trier (dpa/lrs) – Ein 32-Jähriger, der eine junge Frau aus Idar-Oberstein getötet haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Wie die Polizei in Trier mitteilte, hatte der Deutsche die Tat gestanden. Demnach wurde der Bekannte der 21-Jährigen festgenommen und am Montag einem Untersuchungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen.

Ein Spaziergänger hatte die tote Frau am vergangenen Samstag in einem Abhang in Idar-Oberstein entdeckt. Der Fundort sei aber nicht der Tatort, berichtete ein Polizeisprecher. Die Frau sei die Felswand hinabgestoßen worden und dort hängengeblieben. Die Bergung der Leiche in dem unwegsamen Gelände habe mehrere Stunden gedauert.

Todesursache, Tatort und Hintergründe sind noch unklar

Nach der gerichtsmedizinischen und der kriminaltechnischen Untersuchung sei klar gewesen, dass die Frau einem «Tötungsdelikt erlegen» sei, hieß es. Der Leichnam habe mehrere Verletzungen aufgewiesen, an denen die 21-Jährige gestorben sein soll. Einzelheiten zur Todesursache nannte die Polizei aber nicht.

Bei den Ermittlungen im sozialen Umfeld der Frau stießen die Ermittler nach eigenen Angaben auf den 32-Jährigen. Dieser habe sich in den Vernehmungen zunehmend in Widersprüche verstrickt und schließlich die Tat eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach beantragte Haftbefehl.