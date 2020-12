Archivierter Artikel vom 14.04.2020, 19:20 Uhr

2167 Corona-Infizierte im Saarland: 64 Tote

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Saarland ist am Dienstag binnen eines Tages um 22 auf 2167 gestiegen. 64 Menschen mit einer Covid-19-Infektion sind gestorben, das waren sieben mehr als am Montag, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit Stand 18.00 Uhr mitteilte.