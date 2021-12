Simmern

21 Jahre alter Fußgänger stirbt bei Unfall auf B50

Auf der Bundesstraße 50 ist in der Höhe von Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis) ein Fußgänger bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Der 21-Jährige wurde am Montagabend in der Dunkelheit von mehreren Autos erfasst und dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Warum der junge Mann auf der vielbefahreren Straße unterwegs war, blieb zunächst unklar.