Trier

20-Jähriger nach missglücktem Überholmanöver schwer verletzt

Bei einem Unfall nach einem missglückten Überholmanöver auf der Bundesstraße 419 in der Nähe von Trier ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Er war zwischen Temmels und Oberbillig nahe der Grenze zu Luxemburg unterwegs, als er einen Mercedes überholen wollte, wie die Polizei in Saarburg mitteilte. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrbahnseite kollidierte er dort mit einem Golf, verlor die Kontrolle über sein Auto, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Baum.