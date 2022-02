Hof

20-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum: Schwer verletzt

Ein 20-Jähriger ist mit seinem Auto in Hof im Westerwald gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann habe am Freitagmorgen versucht, einem abbiegenden Wagen auszuweichen und sei dabei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Er sei in ein Krankenhaus gekommen. Der 24 Jahre alte Fahrer des anderen Autos habe ihn beim Abbiegen offenbar übersehen.