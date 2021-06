Saarbrücken

20-Jährige nach Unfall nahe Saarlouis gestorben

Zwei Tage nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 8 im Landkreis Saarlouis ist eine 20-Jährige gestorben. Die Frau war bei dem Unfall am Dienstag lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Dort sei sie am Donnerstag gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit.