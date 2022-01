Mainz

2021 weniger Geldautomaten im Land gesprengt

Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen in Rheinland-Pfalz ist 2021 – wie im Bundestrend – gesunken. Nach 35 solcher Taten 2020 wurden im vergangenen Jahr 23 registriert, wie das Innenministerium in Mainz am Donnerstag mitteilte. Dies entspreche dem Niveau von 2019 (22 Fälle). Zur letzten Tat 2021 kam es am Silvestertag in Mainz. Im neuen Jahr gibt es auch schon einen Fall: Am frühen Mittwochmorgen in Höhr-Grenzhausen wurde ein Geldautomat gesprengt, Einzelheiten sind noch unklar.