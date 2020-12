Saarbrücken

201 neue Corona-Infektionen im Saarland bestätigt

Im Saarland sind binnen eines Tages weitere 201 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie lag damit am Mittwoch (18.00 Uhr) bei 12 140, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung stehen, stieg um 1 auf 272.