Mainz

Forschung

200 Millionen Euro: Forschung näher an Patienten bringen

Beim Ausbau der Biotechnologie geht Rheinland-Pfalz einen weiteren Schritt: Mit rund 200 Millionen Euro soll die 2010 vom Land gegründete gemeinnützige Tron GmbH auf dem Gelände der Mainzer Universitätsklinik ausgebaut werden. Das Geld stamme aus Umsatzerlösen des herausragenden Forschungsinstituts, das die Landesregierung von 2010 bis 2017 mit rund 13 Millionen Euro in seiner Aufbauphase gefördert habe, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Mainz. Tron-Gründer und Biontech-Chef Ugur Sahin sprach «von einer historischen Chance», einen internationalen Spitzenforschungsstandort für die nächsten Jahrzehnte zu schaffen.