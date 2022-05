Trier

Feuer

20 Verletzte nach Schwelbrand in Trierer Landgericht

Bei einem Schwelbrand im Keller des Landgerichts Trier sind am Montag 20 Personen leicht verletzt worden. Sie seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wegen Atemwegsbeschwerden in Kliniken gebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizei in Trier mit. Es gebe keine schweren Verletzungen. Rund 100 Personen wurden aus dem Gerichtsgebäude evakuiert, nachdem der Brand am Morgen im Kellergeschoss festgestellt worden war.