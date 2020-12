Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 12:20 Uhr

Mainz

20 000 Schüler für Sommerschule angemeldet

Für die erste Sommerschule in Rheinland-Pfalz haben sich rund 20 000 Schüler und 4500 freiwillige Kursleiter gemeldet. „Mehr als 250 Angebote finden sich mittlerweile auf der Website ferien.bildung-rp.de. Dort können Familien nach Angeboten in ihrer Verbandsgemeinde oder ihrem Kreis suchen und ihre Kinder dann entsprechend anmelden“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Freitag in Mainz. Bis wann die Schüler verbindlich angemeldet sein müssen, ist regional unterschiedlich. „Wir sind das einzige Bundesland, in dem Land und Kommunen gemeinsam eine landesweite Sommerschule veranstalten“, sagte Hubig und würdigte das große Engagement aller Beteiligten. Derzeit gebe es auch ausreichend ehrenamtliche Kursleiter.