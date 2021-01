Saarbrücken

19-Jähriger wehrt sich gegen Auflösung von Corona-Party

Ein 19 Jahre alter Mann hat in Saarbrücken Polizeibeamte angegriffen, als diese eine Corona-Party auflösen wollten. Er sei dem Platzverweis nicht nachgekommen und habe nach den Polizisten geschlagen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 19-Jährige sei in Gewahrsam genommen worden. Verletzt wurde demnach niemand.