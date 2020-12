Archivierter Artikel vom 10.10.2020, 20:30 Uhr

Saarbrücken

19-Jähriger von Schreckschusswaffe schwer verletzt

Bei einem Streit zweier Gruppen im Saarbrücker Bürgerpark am Freitagabend hat ein Unbekannter einen 19-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe schwer verletzt. Der Mann aus der einen Gruppe habe die Waffe gezogen und mehrmals auf die Mitglieder der anderen Gruppe geschossen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das 19-jährige Opfer wurde demnach in eine Saarbrücker Klinik gebracht. Die Gruppe des mutmaßlichen Täters sei nach dem Vorfall geflohen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 22.00 Uhr am Freitagabend ereignet habe.