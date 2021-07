Völklingen

19-Jähriger nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Erst flüchtete er mit überhöhtem Tempo vor der Polizei in Völklingen, dann versteckte er sein Auto hinter einem Container – genutzt hat das einem 19-Jährigen aber nichts: Der junge Mann wurde zu Fuß angehalten und vorläufig festgenommen. Das teilte die Polizeiinspektion in der saarländischen Stadt am Freitag mit.